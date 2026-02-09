CONCERT ECOLE DE MUSIQUE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
CONCERT ECOLE DE MUSIQUE Rue Emile Zola Saint-Cyprien mercredi 15 avril 2026.
CONCERT ECOLE DE MUSIQUE
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15 20:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Mercredi 15 avril de 18h à 20h > Moteur Ça Tourne concert de musique par les élèves de l’école de musique de Saint-Cyprien.
Gratuit.
Lieu Les Collections de Saint-Cyprien…
.
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday April 15, 6-8pm > Moteur Ça Tourne music concert by students from the Saint-Cyprien music school.
Free admission.
Location: Les Collections de Saint-Cyprien…
L’événement CONCERT ECOLE DE MUSIQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT66