CONCERT ECOLE DE MUSIQUE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

CONCERT ECOLE DE MUSIQUE

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Mercredi 15 avril de 18h à 20h > Moteur Ça Tourne concert de musique par les élèves de l’école de musique de Saint-Cyprien.

Gratuit.

Lieu Les Collections de Saint-Cyprien…

.

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday April 15, 6-8pm > Moteur Ça Tourne music concert by students from the Saint-Cyprien music school.

Free admission.

Location: Les Collections de Saint-Cyprien…

L’événement CONCERT ECOLE DE MUSIQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT66