Concert école des arts Scène en herbe Frespech
Concert école des arts Scène en herbe Frespech mercredi 4 février 2026.
Concert école des arts Scène en herbe
Frespech Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
L’École des Arts de Fumel Vallée du Lot proposera un spectacle Scène en Herbe . Morceaux de guitare, violon, instrument à vent, batterie se succèderont, entrecoupés de belles interprétations chantées sous la direction des professeurs de l’école fuméloise. Une petite collation sera offerte à la fin du spectacle. Venez nombreux ! .
Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85 ecoledesarts@cc-dufumelois.fr
English :
The École des Arts de Fumel Vallée du Lot will be putting on a Scène en Herbe show. Guitar, violin, wind instruments and drums will follow one another, interspersed with beautiful interpretations sung under the direction of teachers from the Fumel school. A light snack will be offered at the end
