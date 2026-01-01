CONCERT EDA DEL ABYSSE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières
CONCERT EDA DEL ABYSSE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières vendredi 16 janvier 2026.
CONCERT EDA DEL ABYSSE
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Ce vendredi 16 janvier au tiers-lieu La Pompe à Florac, concert de Eda del Abysse à 19h30 !
Entrée à prix libre
Ce vendredi 16 janvier au tiers-lieu La Pompe à Florac, concert de Eda del Abysse à 19h30 !
Entrée à prix libre .
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Friday, January 16th at La Pompe, Florac, Eda del Abysse concert at 7:30pm!
Free admission
L’événement CONCERT EDA DEL ABYSSE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-01-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes