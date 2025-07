CONCERT EDDINE EN ELVIS Montaigut-sur-Save

CONCERT EDDINE EN ELVIS Montaigut-sur-Save dimanche 31 août 2025.

CONCERT EDDINE EN ELVIS

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

« L’espace tribuche » a la joie d’accueillir à nouveau Eddine, qui suite à une longue expérience scénique au Club Med vient nous improviser Elvis !

Il le fait si bien que le public l’adore, et il sera accompagné par Tony, expert en son et lumière.

Ce concert est accessible uniquement sur réservation, par email. 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

« L’espace tribuche » is delighted to welcome back Eddine, who following a long stage experience at Club Med comes to improvise Elvis for us!

German :

« L’espace tribuche » freut sich, Eddine wieder begrüßen zu dürfen, der nach einer langen Bühnenerfahrung im Club Med zu uns kommt, um Elvis zu improvisieren!

Italiano :

« L’espace tribuche » è lieta di dare il bentornato a Eddine che, dopo un lungo periodo trascorso sul palco del Club Med, viene a improvvisare Elvis per noi!

Espanol :

« L’espace tribuche » se complace en dar la bienvenida de nuevo a Eddine, que -tras una larga temporada en el escenario del Club Med- ¡viene a improvisar a Elvis para nosotros!

L’événement CONCERT EDDINE EN ELVIS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE