Concert EDDY BURNS Le Champ Commun Augan 5 juillet 2025 20:30

Morbihan

Concert EDDY BURNS Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

L’histoire commence une nuit enneigée, au fin fond de la Patagonie. Très jeune, Eddy Burns a quitté la pampa pour jouer du rock’n’roll dans les bars miteux des Amériques. Il n’a pas vendu son âme au diable, mais l’esprit du Blues l’a attrapé à la gorge. Chanteur et musicien, le One-Man-Band fait vibrer les cordes de ses boîtes à cigare comme personne, et vous livre ses périples de poète voyageur. Laissez-vous envoûter par les compositions originales de ce pionnier du Very Far West!

20h30 // Prix libre // Restauration sur Place .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

