Concert Eden Rocking Night Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Concert Eden Rocking Night

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Evénement totalement dédié à la musique rock et blues rock. 2 soirées de concerts, d’énergie, de bonne humeur et pleine de vitamines !

LUST FOR + MIGHTY BROTHERS

.

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event totally dedicated to rock and blues rock music. 2 evenings of concerts, energy, good humour and plenty of vitamins!

LUST FOR + MIGHTY BROTHERS

L’événement Concert Eden Rocking Night Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-23 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme