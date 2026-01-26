Concert Eden Rocking Night Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
Concert Eden Rocking Night
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Evénement totalement dédié à la musique rock et blues rock. 2 soirées de concerts, d’énergie, de bonne humeur et pleine de vitamines !
LUST FOR + MIGHTY BROTHERS
English :
An event totally dedicated to rock and blues rock music. 2 evenings of concerts, energy, good humour and plenty of vitamins!
