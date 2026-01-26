Concert Eden Rocking Night Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
Concert Eden Rocking Night Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély samedi 4 avril 2026.
Concert Eden Rocking Night
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Soirées en musique Supernova + LMP avec 1 entracte d’environ 30′ entre chaque groupe.
.
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Supernova + LMP musical evenings with 1 intermission of around 30′ between each group.
L’événement Concert Eden Rocking Night Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-23 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme