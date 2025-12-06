Concert Ederlezi Tardets-Sorholus

Concert Ederlezi

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

En cette fin d’année, l’église de Tardets résonnera de chants de l’Est et des Balkans.

Le choeur Laàsdechœur vous présente son nouveau spectacle. Dérivé de Tsigania, ce nouveau spectacle est adapté à des lieux autres que de grandes salles de spectacle. Vous y entendrez des chants, traditionnels ou contemporains, d’Europe de l’Est et des Balkans Roumanie, Hongrie, Ukraine, Croatie, Macédoine, etc, ainsi qu’un chant traditionnel de Noël d’Ukraine. Pas de danses dans ce spectacle, mais toujours nos 80 choristes et 8 musiciens sous la direction d’Élisabeth Soulas. Réservation conseillée. .

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@laasdechoeur.fr

