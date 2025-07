Concert Edmond Duplan Sous le péristyle du musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Concert Edmond Duplan

Sous le péristyle du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-20 20:30:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Concert donné par Edmond Duplan, célèbre chanteur.

Il est le chantre de sa région et ses chansons sont connues dans tout le Sud Ouest. Il est l’auteur-compositeur d’environ 200 chansons. On l’appelle « le Cantagoy pyrénéen ».

Concert gratuit .

English :

Concert by Edmond Duplan, famous singer.

He is the cantor of his region and his songs are known throughout the South West. He is the author and composer of some 200 songs. He is known as « le Cantagoy pyrénéen ».

German :

Konzert von Edmond Duplan, einem berühmten Sänger.

Er ist der Sänger seiner Region und seine Lieder sind im ganzen Südwesten bekannt. Er ist der Autor und Komponist von etwa 200 Liedern. Man nennt ihn « den Cantagoy der Pyrenäen ».

Italiano :

Concerto di Edmond Duplan, un famoso cantante.

Edmond Duplan è un grande cantante della sua regione e le sue canzoni sono conosciute in tutto il Sud-Ovest. È autore e compositore di circa 200 canzoni. È conosciuto come « le Cantagoy pyrénéen ».

Espanol :

Concierto de Edmond Duplan, cantante famoso.

Edmond Duplan es un cantante local cuyas canciones son conocidas en todo el suroeste de Francia. Es autor y compositor de unas 200 canciones. Se le conoce como « le Cantagoy pyrénéen ».

