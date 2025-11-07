Concert: Edson Velandia y Adriana Lizcano + DJ Loa Malbec – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse

Concert: Edson Velandia y Adriana Lizcano + DJ Loa Malbec – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse vendredi 7 novembre 2025.

Musiciens majeurs de la scène actuelle engagée colombienne, seront pour la première fois ensemble sur une scène européenne !

Ils interpréteront leurs textes et leurs musiques issues de leur dernier EP Panfletos.

Une chance unique de plonger dans leur univers… ou de le découvrir !

Vendredi 7 novembre à 20h30

Concert + DJ set

Buvette et petite restauration sur place

C.C. Théâtre des Mazades – Toulouse

‘est un personnage, et la présentation pourrait s’arrêter là, tant elle suffirait à le définir. Auteur, compositeur et interprète, il fait voler en éclats les barrières entre les genres musicaux, capable à la fois d’écrire des balades pour les enfants (Sócrates, 2007), de composer un opéra (La Bacinilla de Peltre, 2015) ou de diriger un orchestre symphonique (Sahuma, música para coro y banda sinfónica, 2015). Il se produit sur toutes les scènes colombiennes de renom, en récital solo, ou avec ses différents groupes (Velandia y la tigra, Velandia bin ban). Ce touche-à-tout de génie, parfois poète, parfois militant, toujours plein d’humour, est devenu incontournable.’ (Panorama du cinéma colombien)

allie musique, poésie et lutte sociale dans un art profondément enraciné dans la mémoire collective de son pays. Cofondatrice du Festival de la Tigra et du collectif féministe ‘La Batucada Guaricha’, elle utilise le chant et la parole comme armes de résistance et de reconstruction.

En duo avec le musicien , ils ont donné naissance à des œuvres percutantes telles que leur dernier album Panfletos (qu’ils presenteront ici) qui mêle satire, critique sociale et amour révolutionnaire. Des titres comme « Fracking y Shopping » ou « Ivan y sus Bang Bang » témoignent de leur engagement contre la corruption, les violences d’État et le consumérisme effréné.

DJ Loa Malbec collectionne des disques à travers lesquels elle raconte différentes histoires, notamment celles de son pays, la Colombie. Elle recrée et partage des souvenirs à travers le son, faisant de cette expérience un véritable carnet de bord. Les auditeurs cessent alors d’être de simples spectateurs pour devenir passagers d’un univers soigneusement conçu, destiné à poursuivre la navigation dans cet accord singulier entre musique et mémoire.

Ce voyage sonore traverse les époques et les latitudes, révélant les multiples visages de la musique tropicale au fil du temps et du monde.

Tarifs :

– Prix – de 18 ans : 8€

– Demandeurs d’emploi, Précaires, handicapés, seniors (+ de 65 ans) : 12€

– Tarif plein : 14€

Le concert sera précédé du vernissage de l’exposition de la photographe franco-colombienne à 18h30

theatre des mazades 10 Av. des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

