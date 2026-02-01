Concert éducatif Une flûte au souffle magique, voyage au fil du temps La Nef Saint-Dié-des-Vosges

Concert éducatif Une flûte au souffle magique, voyage au fil du temps

Le conservatoire vous propose un concert éducatif Une flûte au souffle magique, voyage au fil du temps avec Sandrine François, Sandrine François-Retaillaud (flûtes traversières) et Valentin Mansard (piano), entrée libre. Une master-class sera organisée de 14h à 16h autour de la flûte traversière, toujours sur le plateau de la Nef, ouverte au public.Tout public

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

The Conservatoire offers an educational concert: Une flûte au souffle magique, voyage au fil du temps with Sandrine François, Sandrine François-Retaillaud (transverse flutes) and Valentin Mansard (piano), free admission. A master-class on the transverse flute will be held from 2 to 4 pm, also on the Nave stage, open to the public.

