Concert Edwin Café-épicerie du Plan B La Turballe

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 22:00:00
2026-01-15
Musicien de rue à Rennes depuis 2011, Edwin décide dix ans plus tard d’acheter un camping-car et de parcourir les routes de France et d’Europe afin de pousser la chansonnette dans différentes villes.
Ce projet, initialement sans lendemain, donne lieu trois ans plus tard, à la sortie de son premier album Nomade dans lequel il nous raconte ses voyages, ses amours et ses colères. .
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
