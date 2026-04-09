Concert églantine – Concert pop rock Place des Fêtes Square Monseigneur Maillet Paris
Concert églantine – Concert pop rock Place des Fêtes Square Monseigneur Maillet Paris samedi 18 avril 2026.
Chanteuse et compositrice française, c’est avec les icônes pop des années 2000 qu’églantine a forgé sa culture musicale (coming-of-age movies, Sum 41, Spin Doctors, Paramore). Issue d’un environnement peu familier aux arts, elle décide à 8 ans qu’elle veut être une rock star, apprend la guitare et trouve dans la musique un refuge. Avec son énergie solaire contagieuse, c’est sur un pop-rock feel-good aux esthétiques 90s que l’on retrouve les thématiques et la fraîcheur d’une jeune femme bien ancrée dans son époque, où la légèreté de certains sujets dénoncent de plus lourdes tares sociétales.
Avant la sortie de son EP à venir, églantine investit le square Monseigneur Maillet, dans le 19ème arrondissement, avec ses sonorités rock assumées, pour faire partager ce moment, si précieux, où la musique rassemble.
Samedi 18 avril à 17h, Square Monseigneur Maillet
Tout public, entrée gratuite
Pour retrouver églantine sur les réseaux et plateformes de streaming : https://linktr.ee/eglantineonstage
Le 18 avril, églantine vous propose un concert de son répertorie pop-rock en plein air sur le kiosque du Square Monseigneur Maillet dans le 19è !
Le samedi 18 avril 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit
Possibilité de rémunérer l’artiste au chapeau !
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T17:00:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00
Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris
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