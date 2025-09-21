Concert Eglise Abbatiale Saint Serge Angers

Concert Dimanche 21 septembre, 16h30 Eglise Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Concert d’un ensemble vocal à écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine.

Eglise Abbatiale Saint Serge Place du Chanoine Bachelot Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.17.77.33.50 Eglise Abbatiale du XI siècle Transport bus. Parking à proximité

