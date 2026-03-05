Concert Eglise d’ANNEBECQ

Eglise d'ANNEBECQ, Landelles-et-Coupigny, Calvados

30 mai 2026, 20h30

23h00

2026-05-30

Suite aux travaux et à la réouverture au public de l’Eglise d’Annebecq. Le comité des fêtes de Landelles et Coupigny en accord avec la municipalité organise un concert gratuit, ouvert à tous. La Chorale Pro Arte de Vire, vous offrira un concert en deux parties: une partie variée et une partie Mozart

La chorale passera le chapeau.

Nous remettrons au public un flyer réalisé en partenariat avec la fondation du patrimoine, afin de recueillir des dons pour poursuivre la rénovation de l’Eglise.

D’autres manifestations auront lieu dans les mois à venir exposition, concert pour le Téléthon. .

