Concert église de La Capelle Mouret

Concert église de La Capelle Mouret dimanche 12 octobre 2025.

Concert église de La Capelle

Eglise Saint-Christophe à La Capelle Mouret Aveyron

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Concert en l’église de La Capelle le dimanche 12 octobre.

« Venta Civada » Musique et chants traditionnels occitans. Concert organisé par la “Sauvegarde Patrimoine Mouret”

Renseignements au 06 21 49 21 54. Libre participation. .

English :

Concert in La Capelle church on Sunday October 12.

German :

Konzert in der Kirche von La Capelle am Sonntag, den 12. Oktober.

Italiano :

Concerto nella chiesa di La Capelle domenica 12 ottobre.

Espanol :

Concierto en la iglesia de La Capelle el domingo 12 de octubre.

