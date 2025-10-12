Concert église de La Capelle Mouret
Concert en l’église de La Capelle le dimanche 12 octobre.
« Venta Civada » Musique et chants traditionnels occitans. Concert organisé par la “Sauvegarde Patrimoine Mouret”
Renseignements au 06 21 49 21 54. Libre participation. .
English :
Concert in La Capelle church on Sunday October 12.
German :
Konzert in der Kirche von La Capelle am Sonntag, den 12. Oktober.
Italiano :
Concerto nella chiesa di La Capelle domenica 12 ottobre.
Espanol :
Concierto en la iglesia de La Capelle el domingo 12 de octubre.
