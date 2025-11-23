Concert Église Greneville-en-Beauce

Concert Église

Concert exceptionnel ! Venez vivre un après-midi musical plein d’émotions à l’église de Guignonville.

Le dimanche 23 novembre 2025 à 15h, venez vivre un après-midi musical plein d’émotions à l’église de Guignonville. Trois chorales talentueuses — Bel Air d’Ingré, L’Union des Amicales Régionales Folkloriques du Loiret d’Orléans et La Vie devant Soi d’Orléans — uniront leurs voix pour un moment de partage et de convivialité.

Organisé par l’association Ensemble pour la Vie Courir pour Curie, ce concert allie musique, solidarité et bonne humeur.

Entrée libre Venez nombreux soutenir une belle cause en musique ! .

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 97 26

Exceptional concert! Come and enjoy a musical afternoon full of emotion at Guignonville church.

Ein außergewöhnliches Konzert! Erleben Sie einen musikalischen Nachmittag voller Emotionen in der Kirche von Guignonville.

Un concerto eccezionale! Venite a godervi un pomeriggio musicale ricco di emozioni nella chiesa di Guignonville.

¡Un concierto excepcional! Venga a disfrutar de una tarde musical llena de emoción en la iglesia de Guignonville.

