Concert Eglise Notre Dame de Livaye Notre-Dame-de-Livaye 6 juillet 2025 16:00

Calvados

Concert Eglise Notre Dame de Livaye L’église Notre Dame de Livaye Notre-Dame-de-Livaye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 16:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Concert le Dimanche 06 Juillet à 16h00

à l’église de notre dame de Livaye

Musique classique et Jazz le trio

participation libre

En partenariat avec l’association de sauvegarde de l’Eglise AsaéNDLye

L’église Notre Dame de Livaye

Notre-Dame-de-Livaye 14340 Calvados Normandie +33 6 16 55 45 89

English : Concert Eglise Notre Dame de Livaye

Concert on Sunday 06 July at 4:00 pm

at the church of Notre Dame de Livaye

Classical and Jazz music by the trio

free participation

In partnership with the AsaéNDLye church preservation association

German : Concert Eglise Notre Dame de Livaye

Konzert am Sonntag, den 06. Juli um 16.00 Uhr

in der Kirche Notre Dame de Livaye

Klassische Musik und Jazz le trio

freie Teilnahme

In Partnerschaft mit dem Verein zur Erhaltung der Kirche AsaéNDLye

Italiano :

Concerto domenica 06 luglio alle 16:00

nella chiesa di Notre Dame de Livaye

Musica classica e jazz del trio

partecipazione gratuita

In collaborazione con l’associazione per la conservazione della chiesa di AsaéNDLye

Espanol :

Concierto el domingo 06 de julio a las 16:00

en la iglesia de Notre Dame de Livaye

Música clásica y jazz a cargo del trío

participación gratuita

En colaboración con la asociación de conservación de la iglesia de AsaéNDLye

