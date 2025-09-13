Concert Eglise Saint Etienne Eglise Saint Etienne Nevers

Concert Eglise Saint Etienne Eglise Saint Etienne Nevers samedi 13 septembre 2025.

Concert Eglise Saint Etienne

Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20 2025-09-21

Concerts à l’Eglise Saint-Etienne

– Samedi 13 septembre, à 20h, Lapis Lazuli, création d’une œuvre musicale pour trompettes, trombones et percussions (première représentation publique, entrée gratuite).

– Samedi 20 septembre à 20h, La guitare en chantant, concert organisé au profit de l’Association Catholique d’Aide aux Migrants (ACNAM). Libre participation.

– Dimanche 21 septembre à 14h30, 17h et 17h30 (3 représentations de 30 mn), Duo Fantasia (flûte et piano) et le groupe Cattleya, animations musicales proposées par la ville de Nevers dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Entrée gratuite. .

Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté paroisse.sainte-famille@orange.fr

English : Concert Eglise Saint Etienne

German : Concert Eglise Saint Etienne

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Eglise Saint Etienne Nevers a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Nevers