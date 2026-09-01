CONCERT EGLISE SAINT-LAURENT Thil

Informations pratiques

Thil

CONCERT EGLISE SAINT-LAURENT

ÉGLISE SAINT-LAURENT Thil Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’Ensemble Orchestral Pierre-de-Fermat vous donne rendez-vous à Thil pour un après-midi placé sous le signe de la musique classique. Le dimanche 27 septembre 2026 à 16h, l’église Saint-Laurent de Thil accueillera un concert exceptionnel réunissant de grandes œuvres du répertoire symphonique.

Sous la direction de Jacques Andrieu et Paul Millischer, les musiciens de l’Ensemble Orchestral Pierre-de-Fermat interpréteront trois œuvres majeures : la Symphonie n°2 de Ludwig van Beethoven, Siegfried Idyll de Richard Wagner et l’Ouverture Hermann & Dorothée de Robert Schumann. Un programme riche et contrasté, idéal pour découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs du XIXe siècle dans le cadre intimiste et chargé d’histoire de l’église Saint-Laurent.

Ce concert à Thil constitue une belle occasion de profiter d’un moment musical hors du temps, au cœur des Hauts Tolosans. Que vous soyez amateur de musique classique ou simplement curieux de vivre une expérience culturelle originale près de Toulouse, laissez-vous porter par la puissance de l’orchestre et la richesse des œuvres proposées.

L’entrée est libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est donc conseillé d’arriver suffisamment tôt pour profiter pleinement de ce rendez-vous musical.

Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 à 16h à l’église Saint-Laurent, à Thil (31).

Une belle parenthèse musicale à ne pas manquer dans les Hauts Tolosans, avec l’Ensemble Orchestral Pierre-de-Fermat. 0 .

ÉGLISE SAINT-LAURENT Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 42 88 accueil@mairie-thil.fr

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English :

The Pierre-de-Fermat Orchestral Ensemble invites you to Thil for an afternoon dedicated to classical music. On Sunday, September 27, 2026, at 4:00 p.m., the Saint-Laurent Church in Thil will host a special concert featuring great works from the symphonic repertoire.

L’événement CONCERT EGLISE SAINT-LAURENT Thil a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE