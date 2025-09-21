Concert Église Saint-Maclou Église Saint-Maclou Conflans-Sainte-Honorine

Concert Église Saint-Maclou Dimanche 21 septembre, 18h30 Église Saint-Maclou Yvelines

Entrée libre

Début : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Autour de l’orgue de l’église SaintM-aclou, plongez dans un univers sonore unique avec deux instruments anciens et rares : le Serpent et le Cornet à Bouquin.

Église Saint-Maclou 27 Rue Louis Mariano Doittau, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France Clocher du XIIe siècle, nef probablement du XIIe siècle et fortement remaniée, choeur de la seconde moitié du XVe siècle. Restauration durant la seconde moitié du XIXe siècle : tribune d’orgues (1857) , vitraux (1866) , bas-côté nord (1874) , porche néogothique (1874). Peinture du choeur vers 1860. Clocher reconstruit en 1927 après la foudre de 1926. Châsse contenant les reliques de Sainte-Honorine conservée depuis le IXe siècle à l’intérieur de l’église.

