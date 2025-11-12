Concert Eiffel (Pop rock) Pandaroo La Loco Quimperlé

Concert Eiffel (Pop rock) Pandaroo

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 02:00:00

2026-03-13

EIFFEL

Sans être jamais parti, Eiffel revient. Au sommet de sa forme. Et fait ce qu’il sait certainement le mieux faire fédérer les troupes.

“Stupor machine” est un disque habité et ambitieux, traversé par le plaisir évident de jouer (et tourner) ensemble Romain utilise parfois l’expression “Carcan adorable” pour parler du groupe. C’est le disque de quatre musiciens qui, épanouis par leurs projets personnels, ne s’inscrivent jamais dans la routine. “Stupor machine” n’est pas une invitation à l’engagement, ce n’est pas non plus un discours sur le monde d’aujourd’hui.C’est juste le meilleur disque de rock que ces quatre-là pouvaient faire.

Et si c’est peu dire… ça n’est pas rien….

PANDAROO (1ere partie)

Parti seul & en acoustique, juste en guitare voix en 2017, PANDAROO a évolué, en 2019, vers une formule en groupe plus électrique & post-rock pour nous raconter, dans la langue de Baudelaire, sa vision d’un monde absurde qui part à la dérive. Évoquant les amoures perdues, l’évasion, les dérives consuméristes & superficielles de nos sociétés contemporaines, les chansons amènent l’auditeur à réfléchir de manière introspective.

L’influence noire & vermeille des poètes maudits plane au dessus des textes et de la musique du quatuor. Dans un univers bien à lui, PANDAROO exorcise nos démons contemporains pour nous proposer une porte de sortie, une échappatoire, un nouveau départ !…

https://youtu.be/rFdeIzXW8I8 .

