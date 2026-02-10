Concert EIFFEL + WINDSOR 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert EIFFEL + WINDSOR

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

EIFFEL, projet rock de Romain Humeau, avance hors des codes, porté par un auteur-compositeur qui traverse les genres sans jamais perdre le fil des chansons. Nourri de Bowie, Pixies, Bach ou Brel, son rock reste brut, intense, profondément humain.

.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EIFFEL, Romain Humeau’s rock project, moves ahead outside the box, driven by a songwriter who crosses genres without ever losing the thread of his songs. Inspired by Bowie, Pixies, Bach and Brel, his rock is raw, intense and deeply human.

L’événement Concert EIFFEL + WINDSOR Montluçon a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme