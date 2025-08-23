Concert Ekowmania & the Rhythmers Le Cèdre Bleu Pont-Croix

Ekowmania & The Rhythmers est un groupe international basé à Berlin mené par le chanteur, percussionniste et maître-batteur ghanéen Ekow Alabi Savage.

Né à Cape Coast, au Ghana, Ekow commence la batterie à l’âge de cinq ans avant de co-fonder le groupe Roots Anabo. Avec eux, il se produit dans les plus grands festivals du monde du Sunsplash en Jamaïque aux scènes majeures d’Europe enregistre aux légendaires studios Tuff Gong de Kingston. Au fil des années, il partage la scène avec des icônes comme Ziggy Marley, Fela Kuti, Manu Dibango et Ebo Taylor.

Pour cette tournée bretonne, Ekow se présente avec le noyau dur des Rhythmers une section rythmique d’exception issue de la scène musicale internationale de Berlin avec notamment le guitariste et producteur franco-américain Nick Morrison, dont la musique s’inspire des traditions de cordes ouest-africaines. Morrison a récemment publié la vidéo Days of Wine, tournée en live en studio avec le groupe, qui témoigne de leur complicité et leur énergie communicative.

Ouverture des portes 20h30

Prix libre recommandé 10 €. .

Le Cèdre Bleu 24 bis boulevard général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

