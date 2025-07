Concert El José Heudicourt-sous-les-Côtes

Concert El José Heudicourt-sous-les-Côtes samedi 23 août 2025.

Concert El José

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Concert au Bar du Lac, Heudicourt avec El José

El José en live au Bar du Lac Ambiance rock blues au bord de l’eau !

A partir de 21h, rendez-vous au Bar du Lac à Heudicourt pour un concert gratuit d’El José !

El José Un son puissant entre rock et blues

El José vous plonge dans une ambiance électrique et authentique, où le rock se mêle au blues pour une soirée pleine de caractère.

Infos pratiques

Lieu Bar du Lac, Heudicourt

Heure À partir de 21h

Entrée libre Concert gratuitTout public

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

Concert at the Bar du Lac, Heudicourt with El José

El José live at the Bar du Lac? Rock blues atmosphere by the water!

From 9pm, head to the Bar du Lac in Heudicourt for a free concert by El José!

El José? A powerful blend of rock and blues

El José plunges you into an electric, authentic atmosphere, where rock blends with blues for an evening full of character.

Practical info

Location Bar du Lac, Heudicourt

Time: From 9pm

Free admission ? Free concert

German :

Konzert in der Bar du Lac, Heudicourt mit El José

El José live in der Bar du Lac? Rock-Blues-Atmosphäre am Ufer des Sees!

Ab 21 Uhr treffen Sie sich in der Bar du Lac in Heudicourt zu einem kostenlosen Konzert von El José!

El José ? Ein kraftvoller Sound zwischen Rock und Blues

El José lässt Sie in eine elektrische und authentische Atmosphäre eintauchen, in der sich Rock mit Blues vermischt, um einen charaktervollen Abend zu erleben.

Praktische Infos

Ort: Bar du Lac, Heudicourt

Uhrzeit: Ab 21h

Eintritt frei ? Kostenloses Konzert

Italiano :

Concerto al Bar du Lac, Heudicourt con El José

El José dal vivo al Bar du Lac? Atmosfera rock blues in riva al mare!

Dalle 21.00, recatevi al Bar du Lac di Heudicourt per il concerto gratuito di El José!

El José? Un suono potente che unisce rock e blues

El José vi immergerà in un’atmosfera elettrica e autentica, dove il rock incontra il blues per una serata piena di carattere.

Informazioni pratiche

Luogo Bar du Lac, Heudicourt

Orario Dalle 21:00

Ingresso libero ? Concerto gratuito

Espanol :

Concierto en el Bar du Lac de Heudicourt con El José

El José en directo en el Bar du Lac? ¡Ambiente de rock blues a orillas del agua!

A partir de las 21:00 h, acuda al Bar du Lac de Heudicourt para disfrutar de un concierto gratuito de El José

¿El José? Un sonido potente que combina rock y blues

El José le sumerge en un ambiente eléctrico y auténtico, donde el rock se une al blues para una velada llena de carácter.

Información práctica

Lugar Bar du Lac, Heudicourt

Hora A partir de las 21h

Entrada gratuita ? Concierto gratuito

L’événement Concert El José Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE