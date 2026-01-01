Concert El Locutorio Itinerante au Caf’causse à Assier Assier

Concert El Locutorio Itinerante au Caf’causse à Assier

Yourte Centre social et culturel REISSA Assier Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : 2026-01-31 20:30:00

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Musique hispanique et d’ailleurs !

El Locutorio Itinerante posera à Assier ses valises remplie de paysages sonores d'ici et d'ailleurs pour le plaisir de vos oreilles

El Locutorio Itinerante posera à Assier ses valises remplie de paysages sonores d'ici et d'ailleurs pour le plaisir de vos oreilles. Un projet à la fois poétique, politiaue et historique, car le voyage se fait aussi bien dans le temps, l’espace et les mots. Le duo vous offrira un voyage en territoire musicale où les frontières n'existent pas.

Yourte Centre social et culturel REISSA Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

English :

Hispanic music and music from elsewhere!

El Locutorio Itinerante will be in Assier with their suitcases full of soundscapes from here and elsewhere for your listening pleasure

