Concert El Locutorio Itinerante Saint-Affrique
Concert El Locutorio Itinerante Saint-Affrique vendredi 27 mars 2026.
Concert El Locutorio Itinerante
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’arrivée du printemps au lieu dit Le duo El Locutorio Itinerante pose ses valises sonores au Lieu-Dit pour un voyage musical sans frontières !
Ce duo posera au Lieu-Dit ses valises remplies de paysages sonores d’ici et d’ailleurs, le duo offrira un voyage en territoire musical où les frontières n’existent pas ! .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
The arrival of spring at Le Lieu-Dit: the duo El Locutorio Itinerante set off on a musical voyage without frontiers!
L’événement Concert El Locutorio Itinerante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)