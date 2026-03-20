Concert El Locutorio Itinerante

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’arrivée du printemps au lieu dit Le duo El Locutorio Itinerante pose ses valises sonores au Lieu-Dit pour un voyage musical sans frontières !

Ce duo posera au Lieu-Dit ses valises remplies de paysages sonores d’ici et d’ailleurs, le duo offrira un voyage en territoire musical où les frontières n’existent pas ! .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

The arrival of spring at Le Lieu-Dit: the duo El Locutorio Itinerante set off on a musical voyage without frontiers!

L’événement Concert El Locutorio Itinerante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)