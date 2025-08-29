CONCERT EL SOL DE ESPAÑA Mauguio
CONCERT EL SOL DE ESPAÑA Mauguio vendredi 29 août 2025.
CONCERT EL SOL DE ESPAÑA
Mauguio Hérault
Retrouvez EL SOL DE ESPAÑA sur le Port de Carnon !
Troupe de danseuses menée par Karine Mellado, au style unique. Elles portent toutes le flamenco dans l’âme, mais avec elles, on part du flamenco pour aller bien plus loin, à travers des adaptations chorégraphiques surprenantes et réjouissantes. Venez assister à ce fabuleux ballet flamenco.
Dès 21h sur le Port
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
English :
Meet EL SOL DE ESPAÑA at the Port of Carnon!
German :
Finden Sie EL SOL DE ESPAÑA am Hafen von Carnon!
Italiano :
Incontrate EL SOL DE ESPAÑA nel porto di Carnon!
Espanol :
¡Conoce a EL SOL DE ESPAÑA en el Puerto de Carnon!
