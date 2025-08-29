CONCERT EL SOL DE ESPAÑA Mauguio

CONCERT EL SOL DE ESPAÑA Mauguio vendredi 29 août 2025.

CONCERT EL SOL DE ESPAÑA

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Retrouvez EL SOL DE ESPAÑA sur le Port de Carnon !

Troupe de danseuses menée par Karine Mellado, au style unique. Elles portent toutes le flamenco dans l’âme, mais avec elles, on part du flamenco pour aller bien plus loin, à travers des adaptations chorégraphiques surprenantes et réjouissantes. Venez assister à ce fabuleux ballet flamenco.

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Meet EL SOL DE ESPAÑA at the Port of Carnon!

German :

Finden Sie EL SOL DE ESPAÑA am Hafen von Carnon!

Italiano :

Incontrate EL SOL DE ESPAÑA nel porto di Carnon!

Espanol :

¡Conoce a EL SOL DE ESPAÑA en el Puerto de Carnon!

