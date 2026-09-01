Concert Electric Quartet Adrien Bernet Théâtre municipal Moulins
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Concert Electric Quartet Adrien Bernet
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:20:00
Date(s) :
2026-11-21
Le batteur et compositeur Adrien Bernet dévoile son tout nouveau disque Night Portrait , avec un répertoire toujours plus harmonieux et énergique.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
Drummer and composer Adrien Bernet unveils his brand-new album, *Night Portrait*, featuring a repertoire that is more harmonious and energetic than ever.
L’événement Concert Electric Quartet Adrien Bernet Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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