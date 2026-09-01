UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moulins

Concert Electric Quartet Adrien Bernet Théâtre municipal Moulins

samedi 21 novembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal
Adresse
13 rue Candie
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
20 20 20 Tarif réduit

Moulins

Concert Electric Quartet Adrien Bernet

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:20:00

Date(s) :
2026-11-21

Le batteur et compositeur Adrien Bernet dévoile son tout nouveau disque Night Portrait , avec un répertoire toujours plus harmonieux et énergique.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14  bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Drummer and composer Adrien Bernet unveils his brand-new album, *Night Portrait*, featuring a repertoire that is more harmonious and energetic than ever.

L’événement Concert Electric Quartet Adrien Bernet Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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