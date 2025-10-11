CONCERT ELECTRIK GEM Sète
CONCERT ELECTRIK GEM Sète samedi 11 octobre 2025.
CONCERT ELECTRIK GEM
503 boulevard Pierre Mendès Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Découvrez Electrik Gem, un orchestre hors norme qui parcourt l’Europe depuis plus de quinze ans.Avec sa nouvelle création, la formation explore les révoltes et les voix poétiques du monde méditerranéen à travers des textes d’auteurs du XXᵉ siècle.Sur scène, 13 artistes mêlent chœurs, instruments électriques et acoustiques, improvisations traditionnelles et expérimentales.Leur musique, à la fois envoûtante et explosive, fait naître un véritable rituel sonore, où se croisent joie et colère, transe et poésie.Une expérience musicale intense et immersive, à vivre comme un voyage sensoriel au cœur de la Méditerranée. .
503 boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie
