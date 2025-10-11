CONCERT ELECTRIK GEM Sète

CONCERT ELECTRIK GEM Sète samedi 11 octobre 2025.

CONCERT ELECTRIK GEM

503 boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Découvrez Electrik Gem, un orchestre hors norme qui parcourt l’Europe depuis plus de quinze ans.Avec sa nouvelle création, la formation explore les révoltes et les voix poétiques du monde méditerranéen à travers des textes d’auteurs du XXᵉ siècle.Sur scène, 13 artistes mêlent chœurs, instruments électriques et acoustiques, improvisations traditionnelles et expérimentales.Leur musique, à la fois envoûtante et explosive, fait naître un véritable rituel sonore, où se croisent joie et colère, transe et poésie.Une expérience musicale intense et immersive, à vivre comme un voyage sensoriel au cœur de la Méditerranée. .

503 boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie

