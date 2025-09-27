Concert électro au Château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau

Concert électro au Château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau samedi 27 septembre 2025.

Samedi 27 septembreLa musique électro s’invite au château de Fontainebleau le temps d’une soirée inédite et hors du temps.

Que vous soyez curieux ou passionnés, vous cèderez à l’enthousiasme face aux performances artistiques qui prendront place dans le cadre majestueux de la cour de la Fontaine. Le duo italien Mathame jouera en live ses morceaux les plus célèbres dans la cour de la Fontaine !

Pour célébrer la fin des beaux jours, le château de Fontainebleau vous propose un évènement inédit : un concert électro DJ set, produit par Gärten, au cœur même de la cour de la Fontaine !

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 55 à 59 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Château de Fontainebleau Place Charles de Gaulle 77300 Fontainebleau