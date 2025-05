Concert électro au MUDO-Musée de l’Oise – Beauvais, 7 juin 2025 18:00, Beauvais.

Oise

Concert électro au MUDO-Musée de l’Oise 1 Rue du Musée Beauvais Oise

Début : 2025-06-07 18:00:00

fin : 2025-06-07 19:30:00

2025-06-07

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Conseil

départemental de l’Oise vous invite à un concert exceptionnel du groupe Nûr, une révélation de la scène électronique des Hauts-de-France, dans les jardins du MUDO-Musée de l’Oise.

NÛR est un duo synthpop formé en septembre 2022, composé

d’Agathe Lefebvre (guitare, voix, synthé) et de Juliette Sebesi (clarinette, synthés, machines) grâce à une résidence organisée à la Grange à Musique de Creil. Elles gagnent en mars 2024 le tremplin Kick Off de l’Aéronef pour valoriser l’émergence de nouveaux

talents des Hauts-de-France.

Le groupe propose une musique au carrefour de la dreampop et des musiques électroniques, NÛR crée une atmosphère brumeuse mêlant guitares éthérées, voix mélancolique, clarinette mélodique, synthétiseurs entraînants et sons de batterie “indus”.

Les deux musiciennes livrent des morceaux qui invitent au voyage et à l’abandon, avec des influences notables telles que Beach House et Kompromat. Elles sont à l’affiche de plusieurs festivals cet été

(Strasbourg Music Week, En Nord Beat).

Rendez-vous le 7 juin à 18h00 pour un live dans

la cour du MUDO-Musée de l’Oise à Beauvais.

ENTRÉE GRATUITE 0 .

1 Rue du Musée

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 contact@mudo.oise.fr

