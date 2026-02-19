Concert electro | Clark + Etienne Jaumet Creil

Concert electro | Clark + Etienne Jaumet

Rendez-vous vendredi 20 mars à la Grange à Musique pour une soirée Electro avec Clark et Etienne Jaumet .

Clark affirme à chaque disque une identité unique. Son dernier projet, Steep Stims, conjugue intensité rave et instants contemplatifs, un condensé de sa carrière qui souligne la dimension physique et viscérale de sa musique, toujours en mouvement. Étienne Jaumet poursuit son exploration d’un équilibre singulier entre abstraction hypnotique et groove instinctif, porté par son saxophone, ses synthés et ses boîtes à rythme analogiques. Avec une approche plus directe et spontanée, il laisse le son circuler librement entre pensée et sensations, installant une transe subtile nourrie d’EBM et d’images cinématographiques.

Rendez-vous Vendredi 20 mars à 20h

Tarif plein: 14€ Tarifs réduit de 10€ à 12€

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Join us on Friday March 20 at the Grange à Musique for an Electro evening with Clark and Etienne Jaumet .

