Concert Electro DJ Andherson, Ho’Penn Bar Carantec

Concert Electro DJ Andherson

Ho’Penn Bar 34 Rue Pasteur Carantec Finistère

Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 01:00:00

2025-12-27

Retrouvez DJ Andherson pour un concert électro.
Une ambiance au rythme de la Progressive House, de la Melodic et de la Techno.   .

Ho’Penn Bar 34 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 54 08 96 97 

