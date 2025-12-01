Concert Electro DJ Andherson, Ho’Penn Bar Carantec
Ho’Penn Bar 34 Rue Pasteur Carantec Finistère
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 01:00:00
2025-12-27
Retrouvez DJ Andherson pour un concert électro.
Une ambiance au rythme de la Progressive House, de la Melodic et de la Techno. .
Ho’Penn Bar 34 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 54 08 96 97
English : Concert Electro DJ Andherson
