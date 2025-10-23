Concert électro DUB JAEL. + M-O-K-O Île du Saulcy Metz

Concert électro DUB JAEL. + M-O-K-O Île du Saulcy Metz jeudi 23 octobre 2025.

Concert électro DUB JAEL. + M-O-K-O

Île du Saulcy MAISON DE L’ÉTUDIANT Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Au programme 3 concerts

JAEL. (22h-23h)

JAEL., c’est la figure montante de l’électro-dub français à surveiller de très près ! Avec ses prods puissantes et aériennes, il navigue entre dub et bass music et définit son univers musical propre.

Repéré par Biga*Ranx, JAEL. s’invite sur l’album EH YO! avec les titres Ice On Cool et Illegal Dance , avant de le suivre en première partie sur sa tournée 2022. Il signe ensuite chez 1988 pour sortir MOONLIGHT, un album qui impose sa vibe et bouscule les codes de l’électro classique.

Avec MOONLIGHT, JAEL. ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière et enchaîne les festivals à l’international (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) et en France (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), avec un live survolté qui fait l’unanimité. De retour en 2025, il foule les scènes de Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. drop “Abu Bap” un vrai banger en feat avec THK, duo incontournable de l’électro-dub. Ce n’est qu’un avant-goût puisqu’un nouvel album est en approche pour le début d’année 2026. Le premier extrait, “Nostalgia”, est déjà disponible sur toutes les plateformes.

Stay tuned ! JAEL. n’a pas fini de faire trembler les sound systems !

M-O-K-O (20h30 21h30):

La fièvre du bpm, la rage au cœur, MOKO c’est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne

ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music. Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d’entrée de jeu, les basses pour combustibles.

Temposauvage, clins d’oeil à Prodigy, The Clash ou Dj Shadow, MOKO délivre un live vivant à l’énergie contagieuse.

https://www.youtube.com/watch?v=-0F10QCGOjY…

+ un DJ set étudiant en première partie (19h30 20h)Tout public

0 .

Île du Saulcy MAISON DE L’ÉTUDIANT Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21

English :

The program includes 3 concerts:

JAEL. (10-11pm):

JAEL. is a rising figure on the French electro-dub scene, and one to watch out for! With his powerful, airy prods, he navigates between dub and bass music, defining his own musical universe.

Spotted by Biga*Ranx, JAEL. appeared on the EH YO! album with the tracks Ice On Cool and Illegal Dance , before supporting him on his 2022 tour. He then signed to 1988 to release MOONLIGHT, an album that imposed his vibe and shook up the codes of classic electro.

With MOONLIGHT, JAEL. opens a new chapter in his career, with a string of international festivals (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) and French festivals (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), and a wild live show that is unanimously acclaimed. Back in 2025, he is back on stage at Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. drops ?Abu Bap? a real banger in feat with THK, a duo not to be missed on the electro-dub scene. This is just a foretaste, as a new album is due for release in early 2026. The first single, ?Nostalgia? is already available on all platforms.

Stay tuned! JAEL. has not finished shaking up sound systems!

M-O-K-O (8:30 pm 9:30 pm):

With a feverish bpm and rage in their hearts, MOKO is a duo of sweet, energetic beatspitters who spare neither hips nor ears

their hips and ears to punk, rock, electro and bass music. Comprising a white-hot/punkoid drummer and a jack-of-all-trades machinist, the duo ignites from the outset, with bass as their fuel.

Temposauvage, with nods to Prodigy, The Clash and Dj Shadow, MOKO deliver a lively live show of contagious energy.

https://www.youtube.com/watch?v=-0F10QCGOjY?

+ a student DJ set as opening act (7.30 pm to 8 pm)

German :

Auf dem Programm stehen 3 Konzerte

JAEL. (22h-23h)

JAEL. ist die aufstrebende Figur des französischen Elektro-Dub, die man sehr genau im Auge behalten sollte! Mit seinen kraftvollen und luftigen Prods bewegt er sich zwischen Dub und Bassmusik und definiert sein eigenes musikalisches Universum.

Von Biga*Ranx entdeckt, lud JAEL. ihn mit den Titeln Ice On Cool und Illegal Dance auf das Album EH YO! ein, bevor er ihn als Vorgruppe auf seiner Tour 2022 begleitete. Danach unterschrieb er bei 1988, um MOONLIGHT zu veröffentlichen, ein Album, das seinen Vibe durchsetzte und die Codes des klassischen Elektro aufbrach.

Mit MOONLIGHT schlägt JAEL. ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und reiht Festivals im Ausland (Dour, Rototom Sunsplash, Couleur Café, Monegros, Razzmatazz usw.) und in Frankreich (No Logo, Dub Camp, Reggae Sun Ska, Foreztival usw.) aneinander, mit einer überdrehten Live-Show, die einhellige Zustimmung findet. Im Jahr 2025 ist er zurück und tritt bei Garorock, Musicalarue, Terres du Son, Rencontres et Racines, Reperkusound und Sakifo Musik Festival auf!

JAEL. droppt ?Abu Bap?, einen echten Banger zusammen mit THK, dem unumgänglichen Duo des Elektro-Dub. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, denn für Anfang 2026 ist ein neues Album angekündigt. Die erste Singleauskopplung, ?Nostalgia?, ist bereits auf allen Plattformen erhältlich.

Bleiben Sie gespannt! JAEL. wird die Soundsystems zum Beben bringen!

M-O-K-O (20.30 bis 21.30 Uhr):

MOKO ist ein Duo aus genialen Nervensägen und Beatscrackern, die sich nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Musik konzentrieren

weder die Hüften noch die Ohren schonen und Punk, Rock, Elektro und Bassmusik ansprechen. Das Duo, das aus einer punkoiden Schlagzeugerin und einem Allround-Maschinisten besteht, zündet von Anfang an den Bass als Brennstoff.

MOKO ist ein lebendiges Live-Konzert mit ansteckender Energie und einem Augenzwinkern in Richtung Prodigy, The Clash und Dj Shadow.

https://www.youtube.com/watch?v=-0F10QCGOjY?

+ ein Studenten-DJ-Set als Vorprogramm (19.30 bis 20.00 Uhr)

Italiano :

Il programma prevede 3 concerti:

JAEL. (ore 10-11)

JAEL è l’astro nascente dell’electro-dub francese, da tenere d’occhio! Con i suoi potenti e ariosi pungoli, naviga tra dub e bass music, definendo il proprio universo musicale.

Notato da Biga*Ranx, JAEL. è apparso sull’album EH YO! con i brani Ice On Cool e Illegal Dance , prima di supportarlo nel suo tour del 2022. Ha poi firmato con 1988 per pubblicare MOONLIGHT, un album che ha imposto la sua vibrazione e ha sconvolto i codici dell’electro classica.

Con MOONLIGHT, JAEL. apre un nuovo capitolo della sua carriera, suonando in una serie di festival internazionali (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, ecc.) e in Francia (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; ecc.), con uno spettacolo dal vivo supercarico che riscuote unanimi consensi. Nel 2025 si esibirà al Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. lancia Abu Bap , un vero e proprio pezzo forte in collaborazione con THK, uno dei duo più importanti dell’electro-dub. Si tratta solo di un’anticipazione, visto che il nuovo album uscirà all’inizio del 2026. Il primo singolo, Nostalgia , è già disponibile su tutte le piattaforme.

Restate sintonizzati! JAEL. non ha ancora finito di sconvolgere i sistemi audio!

M-O-K-O (20.30 21.30):

Con un ritmo febbrile e la rabbia nel cuore, MOKO è un duo di beatspitter energici e bonari che non risparmiano né i fianchi né le orecchie

i MOKO sono un duo di beatmaker dolci ed energici che non risparmiano né i fianchi né le orecchie, toccando le sensibilità del punk, del rock, dell’electro e della bass music. Composto da un batterista white-hot/punkoid e da un jack of all-trades , il duo si infiamma fin dall’inizio, con il basso come carburante.

Temporanei, con cenni a Prodigy, The Clash e Dj Shadow, i MOKO offrono uno spettacolo dal vivo di energia contagiosa.

https://www.youtube.com/watch?v=-0F10QCGOjY?

+ un DJ set di studenti come apertura (19.30-20.00)

Espanol :

El programa incluye 3 conciertos:

JAEL. (10-11pm)

JAEL es la estrella emergente del electro-dub francés, un artista a tener en cuenta Con sus potentes punteos, navega entre el dub y la bass music, definiendo su propio universo musical.

Descubierto por Biga*Ranx, JAEL. apareció en el álbum EH YO! con los temas Ice On Cool e Illegal Dance , antes de apoyarle en su gira 2022. Después firmó con 1988 para lanzar MOONLIGHT, un álbum que imponía su vibración y sacudía los códigos del electro clásico.

Con MOONLIGHT, JAEL. abrió un nuevo capítulo en su carrera, actuando en una serie de festivales internacionales (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) y en Francia (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), con un directo sobrealimentado que fue unánimemente aclamado. ¡De vuelta en 2025, actuará en Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. lanza Abu Bap , un auténtico temazo en colaboración con THK, uno de los dúos más importantes del electro-dub. Es sólo un anticipo, ya que su nuevo álbum está previsto para principios de 2026. El primer single, Nostalgia , ya está disponible en todas las plataformas.

Estén atentos ¡JAEL. no ha terminado de sacudir los sistemas de sonido!

M-O-K-O (20h30 21h30):

Con un ritmo febril y rabia en el corazón, MOKO es un dúo de beatspitters enérgicos y bonachones que no escatiman ni en caderas ni en oídos

mOKO es un dúo de beatspitters enérgicos y dulces que no escatiman ni en caderas ni en oídos, tocando sensibilidades punk, rock, electro y bass music. El dúo, formado por un batería de lo más punk y un multitalento, se enciende desde el principio con el bajo como combustible.

Temposauvage, con guiños a Prodigy, The Clash y Dj Shadow, MOKO ofrecen un animado espectáculo en directo de energía contagiosa.

https://www.youtube.com/watch?v=-0F10QCGOjY?

+ un DJ set estudiantil como telonero (19.30-20.00 h)

L’événement Concert électro DUB JAEL. + M-O-K-O Metz a été mis à jour le 2025-10-07 par AGENCE INSPIRE METZ