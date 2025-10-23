Concert Électro DUB JAEL. + MOKO + DJ set étudiant Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Concert Électro DUB JAEL. + MOKO + DJ set étudiant Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz jeudi 23 octobre 2025.

Concert Électro DUB JAEL. + MOKO + DJ set étudiant

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 19:30:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

JAEL. (22h-23h) c’est la figure montante de l’électro-dub français à surveiller de très près ! Avec ses prods puissantes et aériennes, il navigue entre dub et bass music et définit son univers musical propre.

Repéré par Biga*Ranx, JAEL. s’invite sur l’album EH YO! avec les titres Ice On Cool et Illegal Dance , avant de le suivre en première partie sur sa tournée 2022. Il signe ensuite chez 1988 pour sortir MOONLIGHT, un album qui impose sa vibe et bouscule les codes de l’électro classique.

Avec MOONLIGHT, JAEL. ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière et enchaîne les festivals à l’international (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) et en France (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), avec un live survolté qui fait l’unanimité. De retour en 2025, il foule les scènes de Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. drop “Abu Bap” un vrai banger en feat avec THK, duo incontournable de l’électro-dub. Ce n’est qu’un avant-goût puisqu’un nouvel album est en approche pour le début d’année 2026. Le premier extrait, “Nostalgia”, est déjà disponible sur toutes les plateformes.

Stay tuned ! JAEL. n’a pas fini de faire trembler les sound systems !

M-O-K-O (20h30 21h30) La fièvre du bpm, la rage au cœur, MOKO c’est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne

ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music. Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu

d’entrée de jeu, les basses pour combustibles.

Temposauvage, clins d’oeil à Prodigy, The Clash ou Dj Shadow, MOKO délivre un live vivant à l’énergie

contagieuse.

+ un DJ set étudiant en première partie (19h30 20h)Tout public

0 .

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

JAEL. (10-11 p.m.): a rising figure on the French electro-dub scene to keep a close eye on! With his powerful, airy prods, he navigates between dub and bass music, defining his own musical universe.

Spotted by Biga*Ranx, JAEL. appeared on the EH YO! album with the tracks Ice On Cool and Illegal Dance , before supporting him on his 2022 tour. He then signed to 1988 to release MOONLIGHT, an album that imposed his vibe and shook up the codes of classic electro.

With MOONLIGHT, JAEL. opens a new chapter in his career, with a string of international festivals (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) and in France (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), and a live show that is unanimously acclaimed. Returning in 2025, he treads the stages of Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. drops ?Abu Bap? a real banger in feat with THK, a duo not to be missed on the electro-dub scene. This is just a foretaste, as a new album is scheduled for release in early 2026. The first single, ?Nostalgia? is already available on all platforms.

Stay tuned! JAEL. has not finished shaking up sound systems!

M-O-K-O (8:30pm 9:30pm) With a feverish bpm and rage in their hearts, MOKO is a duo of good-natured angry/beat-spitters who don’t want

their hips and ears to punk, rock, electro and bass music. Made up of a white-hot/punkoid drummer and a jack-of-all-trades, the duo is on fire

right from the start, with bass as their fuel.

Temposauvage, with nods to Prodigy, The Clash and Dj Shadow, MOKO deliver a lively, energetic live show

energy.

+ a student DJ set as opening act (7.30pm 8pm)

German :

JAEL. (22h-23h): Er ist die aufstrebende Figur des französischen Elektro-Dub, die man sehr genau im Auge behalten sollte! Mit seinen kraftvollen und luftigen Prods bewegt er sich zwischen Dub und Bassmusik und definiert sein eigenes musikalisches Universum.

Von Biga*Ranx entdeckt, lud JAEL. ihn mit den Titeln Ice On Cool und Illegal Dance auf das Album EH YO! ein, bevor er ihn als Vorgruppe auf seiner Tour 2022 begleitete. Danach unterschreibt er bei 1988, um MOONLIGHT zu veröffentlichen, ein Album, das seinen Vibe durchsetzt und die Codes des klassischen Elektro aufbricht.

Mit MOONLIGHT schlägt JAEL. ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und reiht Festivals im Ausland (Dour, Rototom Sunsplash, Couleur Café, Monegros, Razzmatazz usw.) und in Frankreich (No Logo, Dub Camp, Reggae Sun Ska, Foreztival usw.) aneinander, wobei er mit einer überdrehten Live-Performance begeistert. Im Jahr 2025 ist er zurück und tritt bei Garorock, Musicalarue, Terres du Son, Rencontres et Racines, Reperkusound, Sakifo Musik Festival auf!

JAEL. droppt ?Abu Bap?, einen echten Banger zusammen mit THK, dem unumgänglichen Duo des Elektro-Dub. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, denn für Anfang 2026 ist ein neues Album angekündigt. Die erste Singleauskopplung ?Nostalgia? ist bereits auf allen Plattformen erhältlich.

Bleiben Sie gespannt! JAEL. wird die Soundsystems zum Beben bringen!

M-O-K-O (20:30 21:30 Uhr) MOKO ist ein Duo aus genialen Nervensägen/Beatspuckern, die sich nicht nur auf die Musik konzentrieren, sondern auch auf die Musik

weder die Hüften noch die Ohren schonen und Punk, Rock, Elektro und Bassmusik ansprechen. Das Duo, das aus einer punkoiden Schlagzeugerin und einem Allround-Maschinisten besteht, ist ein wahres Feuerwerk

von Anfang an mit dem Bass als Brennstoff.

Mit einem Augenzwinkern in Richtung Prodigy, The Clash oder Dj Shadow liefert MOKO eine lebendige Live-Show, die von einer energiegeladenen Atmosphäre geprägt ist

ansteckend.

+ ein Studenten-DJ-Set als Vorprogramm (19:30 20:00 Uhr)

Italiano :

JAEL. (ore 10-11): questa stella nascente dell’electro-dub francese è da tenere d’occhio! Con i suoi potenti e ariosi pungoli, naviga tra dub e bass music, definendo il proprio universo musicale.

Notato da Biga*Ranx, JAEL. è apparso sull’album EH YO! con i brani Ice On Cool e Illegal Dance , prima di supportarlo nel suo tour del 2022. Ha poi firmato con 1988 per pubblicare MOONLIGHT, un album che ha imposto la sua vibrazione e ha sconvolto i codici dell’electro classica.

Con MOONLIGHT, JAEL. apre un nuovo capitolo della sua carriera, partecipando a una serie di festival in tutto il mondo (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz…) e in Francia (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival…), con uno spettacolo dal vivo che ha ottenuto recensioni entusiastiche. Nel 2025 calcherà i palchi di Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. lancia Abu Bap , un vero e proprio pezzo forte in collaborazione con THK, uno dei duo più importanti dell’electro-dub. Si tratta solo di un’anticipazione, visto che il nuovo album uscirà all’inizio del 2026. Il primo singolo, Nostalgia , è già disponibile su tutte le piattaforme.

Restate sintonizzati! JAEL. non ha ancora finito di sconvolgere i sistemi audio!

M-O-K-O (20.30-21.30): Con un ritmo febbrile e la rabbia nel cuore, i MOKO sono un duo di beatcratchers bonari ed energici che non si arrendono!

i MOKO sono un duo di beatcratchers energici e di buon carattere, che non rinunciano a suonare la musica punk, rock, electro e bass. Composto da un batterista e da un esperto di tutti i mestieri, il duo è in fiamme

fin dall’inizio, con il basso come carburante.

Temporanei, con cenni a Prodigy, The Clash e Dj Shadow, i MOKO offrono uno spettacolo dal vivo vivace e pieno di energia

energia contagiosa.

+ un DJ set di studenti nel primo tempo (19.30-20.00)

Espanol :

JAEL (22.00-11.00 h): ¡no hay que perder de vista a esta estrella francesa del electro-dub! Con sus potentes punteos, navega entre el dub y la bass music, definiendo su propio universo musical.

Descubierto por Biga*Ranx, JAEL. apareció en el álbum EH YO! con los temas Ice On Cool e Illegal Dance , antes de apoyarle en su gira 2022. Después firmó con 1988 para publicar MOONLIGHT, un álbum que impuso su vibración y sacudió los códigos del electro clásico.

Con MOONLIGHT, JAEL. abrió un nuevo capítulo en su carrera, actuando en una serie de festivales en todo el mundo (Dour; Rototom Sunsplash; Couleur Café; Monegros; Razzmatazz, etc.) y en Francia (No Logo; Dub Camp; Reggae Sun Ska; Foreztival; etc.), con un espectáculo en directo que cosechó excelentes críticas. ¡De vuelta a 2025, se subirá a los escenarios de Garorock; Musicalarue; Terres du Son; Rencontres et Racines; Reperkusound; Sakifo Musik Festival!

JAEL. lanza Abu Bap , un auténtico temazo en colaboración con THK, uno de los dúos más importantes del electro-dub. Es sólo un anticipo, ya que su nuevo álbum está previsto para principios de 2026. El primer single, Nostalgia , ya está disponible en todas las plataformas.

Estén atentos ¡JAEL. no ha terminado de sacudir los sistemas de sonido!

M-O-K-O (20h30 21h30) ¡Con un bpm febril y rabia en el corazón, MOKO son un dúo de beatscratchers enérgicos y bonachones que no se rinden!

con sus caderas, sus oídos y sus sensibilidades al punk, al rock, al electro y a la bass music. El dúo, formado por un batería y un multitalento, está que arde

desde el principio, con el bajo como combustible.

Temposauvage, con guiños a Prodigy, The Clash y Dj Shadow, MOKO ofrecen un animado espectáculo en directo repleto de energía

una energía contagiosa.

+ un DJ set estudiantil en la primera parte (19.30 20.00)

L’événement Concert Électro DUB JAEL. + MOKO + DJ set étudiant Metz a été mis à jour le 2025-10-16 par AGENCE INSPIRE METZ