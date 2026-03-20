CONCERT ELECTRO KORA

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Pistouflerie vous propose un concert Afro-Mandingue Fusion !

ELEKTRO KORA réunit depuis 2022 plusieurs artistes musiciens expérimentés, autours des dernières compositions de ZAKY DIARRA, donnant vie à un cocktail de fusion afro-mandingue et de musique occidentale, dans un style métissé unique aux airs d’afro-beat, de blues du désert, de groove ou bien encore de funk… Le mélange de finesse des notes et de rythmes dansants donne un charme envoûtant au répertoire, entraînant le public dans cette atmosphère de voyage entre ici et ailleurs. Une aventure musicale et humaine pleine de message pour ne pas oublier que la musique est faite pour rapprocher les gens.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents an Afro-Mandingue Fusion concert!

L’événement CONCERT ELECTRO KORA Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE