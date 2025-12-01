Concert électro-pop EKLA ! | Turnsteak [Jeune public] Amiens

Concert électro-pop EKLA ! | Turnsteak [Jeune public] Amiens mardi 16 décembre 2025.

Concert électro-pop EKLA ! | Turnsteak [Jeune public]

8 Rue des Majots Amiens Somme

Début : 2025-12-16 10:00:00

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18

> Expérience électro, pop-up et vidéo animée à partir de 6 ans

> Ce spectacle comporte des lumières dynamiques pouvant affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible

Damien Rollin et François-Xavier Cumin (compositeurs et musiciens) se sont entourés de Nikodio (graphiste) et d’Éric Singelin (plasticien) pour développer des recherches autour d’une approche musicale visuelle. Leurs expérimentations ont conduit à la naissance d’un spectacle qui fusionne leurs disciplines une expérience immersive à découvrir en famille à La MTA.

EKLA ! revisite la figure du Tangram dans un dispositif inédit à la croisée entre l’animation, les arts numériques, le concert et le livre. Petits et grands s’embarquent dans un moment suspendu où, page après l’autre, se dévoilent des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées qui attisent nos imaginaires. Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, tels des explorateurs entourés de leurs machines et instruments curieux, les musiciens vous embarquent dans un concert mi-écrit, mi-improvisé, qui se joue à partir de sons préenregistrés ou captés sur scène, et vous plongent à l’intérieur d’un livre magique.

• Mar. 16 à 10h et 14h30

• Mer. 17 à 14h30 et 18h

• Jeu. 18 à 10h et 14h30

> Durée 40 min | Tarifs entre 5€ et 9€

> À La MTA 8, rue des Majots, Amiens

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

> Electro, pop-up and animated video experience for ages 6 and up

> This show features dynamic lights that may affect people with photosensitive epilepsy

Composers and musicians Damien Rollin and François-Xavier Cumin teamed up with graphic designer Nikodio and visual artist Éric Singelin to develop a visual musical approach. Their experiments led to the birth of a show that fuses their disciplines: an immersive experience for the whole family to discover at La MTA.

EKLA! revisits the figure of the Tangram in an original device at the crossroads of animation, digital arts, concert and book. Young and old alike embark on a moment of suspension, as page after page of paper sculptures are unveiled, inhabited by beings of light and shadow, and colorful architectures that fire our imaginations. Exploring immersive and astonishing graphic universes, like explorers surrounded by their machines and curious instruments, the musicians take you on a half-written, half-improvised concert, played from pre-recorded sounds or captured on stage, and plunge you inside a magical book.

? Tue. 16 at 10 a.m. and 2.30 p.m

? Wed. 17 at 2:30 pm and 6 pm

? Thu. 18 at 10am and 2:30pm

> Duration: 40 min | Prices between 5? and 9?

> At La MTA 8, rue des Majots, Amiens

German :

> Elektro-, Pop-up- und animiertes Video-Experiment ab 6 Jahren

> Diese Show enthält dynamisches Licht, das Menschen mit photosensibler Epilepsie beeinträchtigen kann

Damien Rollin und François-Xavier Cumin (Komponisten und Musiker) haben sich mit Nikodio (Grafiker) und Éric Singelin (bildender Künstler) umgeben, um Forschungen rund um einen visuellen musikalischen Ansatz zu entwickeln. Ihre Experimente führten zur Entstehung einer Aufführung, die ihre Disziplinen miteinander verschmelzen lässt: ein immersives Erlebnis, das die ganze Familie in La MTA entdecken kann.

EKLA! beleuchtet die Figur des Tangrams in einem neuartigen Dispositiv an der Schnittstelle zwischen Animation, digitaler Kunst, Konzert und Buch neu. Groß und Klein begeben sich in einen schwebenden Moment, in dem eine Seite nach der anderen Papierskulpturen enthüllt werden, die von Wesen aus Licht und Schatten bewohnt werden, sowie von bunten Architekturen, die unsere Fantasie anregen. Die Musiker erkunden immersive und erstaunliche grafische Welten, wie Forscher, die von ihren Maschinen und neugierigen Instrumenten umgeben sind, und nehmen Sie mit in ein halb geschriebenes, halb improvisiertes Konzert, das mit vorab aufgenommenen oder auf der Bühne eingefangenen Klängen gespielt wird und Sie in das Innere eines magischen Buches eintauchen lässt.

? Di. 16 um 10 Uhr und 14.30 Uhr

? Mi. 17. um 14:30 Uhr und 18:00 Uhr

? Do. 18. um 10 Uhr und 14:30 Uhr

> Dauer: 40 min | Preise zwischen 5? und 9?

> In La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Italiano :

> Esperienza elettro, pop-up e video animati per bambini dai 6 anni in su

> Questo spettacolo è caratterizzato da un’illuminazione dinamica che può influenzare le persone affette da epilessia fotosensibile

Damien Rollin e François-Xavier Cumin (compositori e musicisti) hanno collaborato con Nikodio (graphic designer) ed Éric Singelin (artista visivo) per sviluppare un approccio musicale visivo. I loro esperimenti hanno portato alla creazione di uno spettacolo che fonde le loro discipline: un’esperienza immersiva per tutta la famiglia, da vivere a La MTA.

EKLA! rivisita la figura del Tangram in un dispositivo inedito all’incrocio tra animazione, arti digitali, concerto e libro. Grandi e piccini si imbarcano in un momento di sospensione in cui vengono svelate pagine e pagine di sculture di carta, abitate da esseri di luce e ombra e da architetture colorate che accendono la nostra immaginazione. Esplorando universi grafici immersivi e sorprendenti, come esploratori circondati dalle loro macchine e da strumenti curiosi, i musicisti vi accompagnano in un concerto per metà scritto e per metà improvvisato, suonato da suoni preregistrati o catturati sul palco, e vi immergono in un libro magico.

? Mar. 16 alle 10.00 e alle 14.30

? Mer. 17 alle 14.30 e alle 18.00

? Gio. 18 alle 10.00 e alle 14.30

> Durata: 40 minuti | Prezzi tra 5 e 9?

> Presso La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Espanol :

> Experiencia electro, pop-up y vídeo animado para niños a partir de 6 años

> Este espectáculo presenta una iluminación dinámica que puede afectar a las personas con epilepsia fotosensible

Damien Rollin y François-Xavier Cumin (compositores y músicos) se asociaron con Nikodio (diseñador gráfico) y Éric Singelin (artista visual) para desarrollar un enfoque musical visual. Sus experimentos desembocaron en la creación de un espectáculo que fusiona sus disciplinas: una experiencia inmersiva para toda la familia que podrá disfrutar en La MTA.

EKLA! revisita la figura del Tangram en un novedoso dispositivo a caballo entre la animación, las artes digitales, el concierto y el libro. Pequeños y mayores se embarcan en un momento de suspensión en el que se desvelan página tras página de esculturas de papel habitadas por seres de luz y sombra, y coloridas arquitecturas que encienden nuestra imaginación. Explorando universos gráficos inmersivos y asombrosos, como exploradores rodeados de sus máquinas y curiosos instrumentos, los músicos le llevan a un concierto medio escrito, medio improvisado, interpretado a partir de sonidos pregrabados o captados en el escenario, y le sumergen en el interior de un libro mágico.

? Mar. 16 a las 10h y 14h30

? Mié. 17 a las 14.30 h y a las 18.00 h

? Jue. 18 a las 10.00 h y a las 14.30 h

> Duración: 40 min | Precios entre 5? y 9?

> En La MTA 8, rue des Majots, Amiens

