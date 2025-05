Concert « Elegies » violoncelle et piano – La Maison de la Sirène Avranches, 4 juillet 2025 19:30, Avranches.

Manche

Concert « Elegies » violoncelle et piano La Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04 20:45:00

Date(s) :

2025-07-04

Le violoncelliste Vincent Le Tortorec et la pianiste Louise Walspeck vous invitent à une soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et de la poésie.

À travers des élégies du XIXe siècle, ce programme met à l’honneur des compositeurs tels que Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante et Henrique Oswald. Chaque œuvre, imprégnée de mélancolie et de lyrisme, vous fera voyager dans un univers d’une profonde sensibilité, où le chant du violoncelle et les harmonies du piano se rejoignent dans une parfaite symbiose.

Rejoignez-nous pour une soirée où la musique se fait mémoire, où chaque note raconte une histoire, et où l’émotion devient le fil conducteur d’un moment hors du temps.

Le violoncelliste Vincent Le Tortorec et la pianiste Louise Walspeck vous invitent à une soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et de la poésie.

À travers des élégies du XIXe siècle, ce programme met à l’honneur des compositeurs tels que Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante et Henrique Oswald. Chaque œuvre, imprégnée de mélancolie et de lyrisme, vous fera voyager dans un univers d’une profonde sensibilité, où le chant du violoncelle et les harmonies du piano se rejoignent dans une parfaite symbiose.

Rejoignez-nous pour une soirée où la musique se fait mémoire, où chaque note raconte une histoire, et où l’émotion devient le fil conducteur d’un moment hors du temps. .

La Maison de la Sirène 5 place du marché

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 61 97

English : Concert « Elegies » violoncelle et piano

Cellist Vincent Le Tortorec and pianist Louise Walspeck invite you to a musical evening of emotion and poetry.

The program features 19th-century elegies by composers such as Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante and Henrique Oswald. Each work, imbued with melancholy and lyricism, will take you on a journey to a world of profound sensitivity, where the cello?s song and the piano?s harmonies come together in perfect symbiosis.

Join us for an evening where music becomes memory, where each note tells a story, and where emotion becomes the common thread of a timeless moment.

German :

Der Cellist Vincent Le Tortorec und die Pianistin Louise Walspeck laden Sie zu einem musikalischen Abend ein, der ganz im Zeichen von Emotionen und Poesie steht.

Jahrhundert werden Komponisten wie Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante und Henrique Oswald geehrt. Jedes Werk, das von Melancholie und Lyrik geprägt ist, wird Sie in eine Welt tiefer Sensibilität entführen, in der der Gesang des Cellos und die Harmonien des Klaviers in einer perfekten Symbiose zusammenkommen.

Begleiten Sie uns zu einem Abend, an dem die Musik zur Erinnerung wird, an dem jede Note eine Geschichte erzählt und an dem die Emotionen zum Leitfaden eines zeitlosen Moments werden.

Italiano :

Il violoncellista Vincent Le Tortorec e la pianista Louise Walspeck vi invitano a una serata musicale di emozioni e poesia.

Il programma prevede elegie del XIX secolo di compositori come Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante e Henrique Oswald. Ogni opera, intrisa di malinconia e lirismo, vi porterà in un viaggio in un mondo di profonda sensibilità, dove il canto del violoncello e le armonie del pianoforte si uniscono in perfetta simbiosi.

Unitevi a noi in una serata dove la musica diventa memoria, dove ogni nota racconta una storia e dove l’emozione diventa il filo conduttore di un momento senza tempo.

Espanol :

El violonchelista Vincent Le Tortorec y la pianista Louise Walspeck le invitan a una velada musical de emoción y poesía.

El programa incluye elegías del siglo XIX de compositores como Gabriel Fauré, Henri Vieuxtemps, Auguste Tolbecque, Saverio Mercadante y Henrique Oswald. Cada obra, impregnada de melancolía y lirismo, le hará viajar a un mundo de profunda sensibilidad, donde el canto del violonchelo y las armonías del piano se unen en perfecta simbiosis.

Acompáñenos en una velada donde la música se convierte en memoria, donde cada nota cuenta una historia y donde la emoción se convierte en el hilo conductor de un momento intemporal.

L’événement Concert « Elegies » violoncelle et piano Avranches a été mis à jour le 2025-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts