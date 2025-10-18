Concert Eléonore Fourniau 4tet + Edika Gunduz & Dimitar Gougov Café Charbon Nevers
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18 23:30:00
– Duo Edika Gündüz (chant) & Dimitar Gougov (gadulka, viola, chant)
– 4tet Éléonore Fourniau (vielle, chant, saz), Apostolos Sideris (contrebeasse), Ersoj Kazimov (percussions) et Sylvain Barou (flûtes, duduk, zurna, cornemuses)
Dans le cadre de Kurdistan les femmes chantent et dansent leur histoire. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
