Concert Elian Ramamonjisoa Piano en Valois 2025 Théâtre Jean FERRAT Ruelle-sur-Touvre

Concert Elian Ramamonjisoa Piano en Valois 2025
Théâtre Jean FERRAT Pl. du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-07 20:00:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Prodige du piano dès l’âge de 5 ans, Elian Ramamonjisoa enchaîne les distinctions prestigieuses, du CNRR de Marseille jusqu’au CNSMD de Paris.
Théâtre Jean FERRAT Pl. du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
A piano prodigy from the age of 5, Elian Ramamonjisoa went on to win a string of prestigious awards, from the CNRR in Marseille to the CNSMD in Paris.
German :
Elian Ramamonjisoa, der bereits im Alter von fünf Jahren ein Klavierwunder war, erhielt eine Reihe renommierter Auszeichnungen, vom CNRR in Marseille bis zum CNSMD in Paris.
Italiano :
Prodigio del pianoforte dall’età di 5 anni, Elian Ramamonjisoa ha vinto una serie di prestigiosi premi, dal CNRR di Marsiglia al CNSMD di Parigi.
Espanol :
Prodigio del piano desde los 5 años, Elian Ramamonjisoa ha ganado una serie de prestigiosos premios, desde el CNRR de Marsella hasta el CNSMD de París.
