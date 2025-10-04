Concert Eliasse Le Grand Soufflet Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine

Concert Eliasse Le Grand Soufflet Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine samedi 4 octobre 2025.

Concert Eliasse Le Grand Soufflet

Ar Miltamm 2 Rue Saint-Martin Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Zangoma, né de l’esprit visionnaire de Baco, artiste comorien, illustre la fusion entre les rythmes de la sono mondiale avec les sonorités propres aux Comores. Eliasse le propulse encore plus loin en associant le rock, le blues et la folk aux rythmes typiques de son archipel et plus largement d’Afrique. Du twarab au mgodro, du maloya à l’afrobeat, le chanteur guitariste nous plonge dans une exploration musicale où chaque titre révèle une facette de son engagement artistique, faisant du Zangoma un hymne à la vie, à la culture comorienne et à la résilience des peuples. .

Ar Miltamm 2 Rue Saint-Martin Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Eliasse Le Grand Soufflet Servon-sur-Vilaine a été mis à jour le 2025-08-26 par OT CHATEAUGIRON