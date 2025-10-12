Concert Elimberri Larressore

Concert Elimberri

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-10-12

Le spectacle Elimberri de Pantxix Bidart et Primaël Montgauzi c’est la rencontre de deux cultures et deux langues soeurs, la basque et la gasconne. Les deux artistes les font dialoguer, chanter, s’harmoniser de manière actuelle, faisant rejaillir leur sagesse ancestrale dans notre monde contemporain. On se sent hors du temps, comme une veillée près du feu, transporté par la musique, les contes et les légendes, par la douceur des chants et la poésie des mots. .

Gîte Xotilaenia Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 36 34

