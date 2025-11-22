CONCERT ELISA DO BRASIL + LEYKA + ALCID BD Sète
CONCERT ELISA DO BRASIL + LEYKA + ALCID BD Sète samedi 22 novembre 2025.
CONCERT ELISA DO BRASIL + LEYKA + ALCID BD
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Elisa do Brasil, la reine des platines. Et Leyka + Alcid BD, vous feront vibrer jusqu’au bout de la nuit.
Elisa do Brasil, la reine des platines. Et Leyka + Alcid BD, vous feront vibrer jusqu’au bout de la nuit. .
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
Elisa do Brasil, the queen of turntables. And Leyka + Alcid BD will have you rocking till the end of the night.
German :
Elisa do Brasil, die Königin der Turntables. Und Leyka + Alcid BD, werden Sie bis zum Ende der Nacht in Schwingung versetzen.
Italiano :
Elisa do Brasil, la regina dei giradischi. E Leyka + Alcid BD vi faranno scatenare fino alla fine della serata.
Espanol :
Elisa do Brasil, la reina de los platos. Y Leyka + Alcid BD te harán vibrar hasta el final de la noche.
L’événement CONCERT ELISA DO BRASIL + LEYKA + ALCID BD Sète a été mis à jour le 2025-10-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE