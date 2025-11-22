Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT ELISA DO BRASIL + LEYKA + ALCID BD Sète

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-22
Elisa do Brasil, la reine des platines. Et Leyka + Alcid BD, vous feront vibrer jusqu’au bout de la nuit.
English :

Elisa do Brasil, the queen of turntables. And Leyka + Alcid BD will have you rocking till the end of the night.

German :

Elisa do Brasil, die Königin der Turntables. Und Leyka + Alcid BD, werden Sie bis zum Ende der Nacht in Schwingung versetzen.

Italiano :

Elisa do Brasil, la regina dei giradischi. E Leyka + Alcid BD vi faranno scatenare fino alla fine della serata.

Espanol :

Elisa do Brasil, la reina de los platos. Y Leyka + Alcid BD te harán vibrar hasta el final de la noche.

