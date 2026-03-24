Concert Elisa Tovati au Méga CGR de Niort

Esplanade du Jardin de la Brèche Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le 28 mai à 20h00, les écrans du CGR de Niort s’effacent pour laisser place à la scène.

Elisa Tovati, actrice et chanteuse à la sensibilité rare, vous invite dans l’intimité d’un décor de tournage.

Accompagnée de son musicien, elle redonne vie aux plus grands chefs-d’œuvre du 7e art.

De Reality (La Boum) à La Chanson d’Hélène, redécouvrez les bandes originales qui ont marqué nos vies, réinterprétées avec une émotion pure.

Un voyage nostalgique à travers les mélodies de vos films préférés, en live.

Entre deux chansons, Elisa se confie sur sa passion pour le cinéma, les masques et la lumière.

Venez vibrer avec elle.

Achetez vos billets sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin ! .

Esplanade du Jardin de la Brèche Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Elisa Tovati au Méga CGR de Niort

L’événement Concert Elisa Tovati au Méga CGR de Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Niort Marais Poitevin