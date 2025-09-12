Concert Elisirius + Mezel + Takedown au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

Concert Elisirius + Mezel + Takedown au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel vendredi 12 septembre 2025.

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Rendez-vous au Thyroir à Ploërmel pour une soirée black metal intense ! Elisirius, Mezel et Takedown partageront la scène pour faire vibrer les murs dans une ambiance sombre, électrique et totalement déchaînée. Dès 20h30. Entrée à prix libre (à partir de 3 €). .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

