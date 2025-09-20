Concert : Elle est à vivre, la vie ! Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Concert : Elle est à vivre, la vie ! Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 14:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Un quadriphone, des gammes à la fois familières et étranges, en écho à l’esprit du Muséum dont les collections rendent compte de la diversité du monde que nous habitons et qui, en retour, habite nos imaginaires… et ce, depuis 150 ans. Un concert du groupe Lucio Orchestra. Dimanche 21 septembre à 14h et à 17h Durée : 30min Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr