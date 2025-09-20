Concert : Elle est à vivre, la vie ! Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Concert : Elle est à vivre, la vie ! Samedi 20 septembre, 14h00, 17h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Un quadriphone, des gammes à la fois familières et étranges, en écho à l’esprit du Muséum dont les collections rendent compte de la diversité du monde que nous habitons et qui, en retour, habite nos imaginaires… et ce, depuis 150 ans. Un concert du groupe Lucio Orchestra.

Dimanche 21 septembre à 14h et à 17h

Durée : 30min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

