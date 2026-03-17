Concert Elliott Murphy Magic Mirrors Le Havre

Concert Elliott Murphy

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Elliott Murphy sera sur la scène du Magic Mirrors vendredi 17 avril à 20h.

De Rockville Center à la Ville Lumière, où il s’est installé en 1989, Elliott Murphy trace depuis 50 ans une route singulière entre New York et Paris. Celui que la presse compare volontiers à F. Scott Fitzgerald (Mémoires, Passion Vinyle, Haute Performance) n’est pas seulement musicien, compositeur ou écrivain — même si cela fait déjà beaucoup d’étiquettes — mais une véritable institution, aussi bien pour les New-Yorkais que pour les Français.

Ami de Bruce Springsteen et Lou Reed, ce rockeur américain au cœur français monte sur la scène du Magic Mirrors ! Elliott Murphy célébrera comme il se doit ses 50 ans de carrière, entouré de ses amis et artistes locaux Olivier Durand (ex-Little Bob Story) et Alan Fatras (Roadrunners, Primitive Limousine, Scamps…). Une soirée à ne pas manquer !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Concert Elliott Murphy

L’événement Concert Elliott Murphy Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie