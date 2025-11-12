Concert Elmer Food Beat La Loco Quimperlé
Concert Elmer Food Beat La Loco Quimperlé vendredi 12 juin 2026.
Concert Elmer Food Beat
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 02:00:00
2026-06-12
Une production ARSENAL PRODUCTIONS
On ne présente plus ce groupe de rock alternatif français culte des années 80 !
Groupe emblématique du rock festif français depuis les années 80, Elmer Food Beat a marqué plusieurs générations !
Ils poseront leurs valises et leurs amplis à la LOCO ce 12 juin 2026 pour le plus grand plaisir des petits et des grands !!!! Une chose est certaine… .
