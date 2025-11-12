Concert Elmer Food Beat La Loco Quimperlé

Concert Elmer Food Beat

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Une production ARSENAL PRODUCTIONS

On ne présente plus ce groupe de rock alternatif français culte des années 80 !

Groupe emblématique du rock festif français depuis les années 80, Elmer Food Beat a marqué plusieurs générations !

Ils poseront leurs valises et leurs amplis à la LOCO ce 12 juin 2026 pour le plus grand plaisir des petits et des grands !!!! Une chose est certaine… .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Elmer Food Beat Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS